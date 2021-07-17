تراند الفن: أمانة عسير تستعد لاستقبال اكثر من 150 رأس في الساعة لأول أيام عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها لاستقبال اضاحي المستفيدين بوضع خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة على المسالخ ونقاط الذبح بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة بأن الخطة شملت تكثيف الرقابة على جميع المسالخ ونقاط الذبح والتركيز على انهاء استقبال المستفيدين وتقديم الخدمة لهم بكل سهولة بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحد من انتشار فايروس كورونا، بمتابعةِ مباشرة من قبل أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

ومن جهة أخرى فقد تم توفير عدد من الكوادر لتنظيم الدخول والخروج، تفادياً للزحام، وتطبيقاً للاحترازات الوقائية، للحد من التزاحم ومنع الدخول للمسلخ أو نقطة الذبح بدون حجز مسبق، باستثناء من لديه اضحية داخل المسلخ حسب الارقام والطاقة الاستيعابية.

وبينت الأمانة بأنه تم تكثيف عدد كوادر الأشراف على المسالخ بجانب دعم المسالخ بطواقم متخصصة لتقديم خدمات الذبح مروراً بالكشف الطبي البيطري لتأكد من سلامة الاضحية، بتوفير ظروف صحية ملائمة تضمن سلامة اللحوم بإشراف فني وإداري من قبل الأطباء البيطريين.

ورفعت الأمانة الطاقة الاستيعابية للمسلخ النموذجي بمدينة أبها نظير الازدياد الكبير في عدد الحجز الالكتروني خلال اول أيام العيد الى استقبال أكثر من 150 رأس في الساعة، فيما تم التأكد من جاهزية نقاط الذبح الجديدة، وتطبيقها للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالشكل المطلوب واستقبال المستفيدين وفق أرقامهم التسلسلية التي تم حجزها عبر الموقع الالكتروني.

الجدير بالذكر فقد كثفت أمانة منطقة عسير إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، من خلال إضافة نقاط للفرز البصري والكشف الحراري، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.

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