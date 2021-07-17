تراند الفن: رئيس جنوب إفريقيا يدعم كايزر تشيفز وموسيماني قبل النهائي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - دعم سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، فريق كايزر تشيفز، قبل مواجهة الأهلي، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب رئيس جنوب إفريقيا عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “نحن بلد متعدد الأوجه، وبينما نعيد البناء بعد أسبوع مليء بالتحديات، يجب أن نتوقف قليلًا لنتمنى التوفيق لـ “كايزر تشيفز” قبل مواجهتهم ضد الأهلي”.

وأضاف: “الوحدة يجب أن تكون ثمرة النجاح في الملعب، أبعث أيضا بخالص تحياتي لـ “بيتسو موسيماني” في رحلة بحثه عن الذهب”.

ويخوض الأهلي اليوم السبت، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.