تراند الفن: استشاري نفسي يقدم روشة متابعة صحية لمباراة الأهلي وكايزر تشيفوز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - يشهد جمهور النادي الأهلي، في التاسعة مساء، مباراة النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز الفاصلة في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس في المغرب.

قدم الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، عدة نصائح للمشجعين خلال مشاهدة المباراة منها، وضع خط أحمر، للسيطرة على النفس، وعدم الدخول في مناقشات جدلية مع مشجعي الفريق المنافس.

وتابع هاني: “عند خسارة الفريق، لا بد من الهروب المؤقت من التفكير أو النقاش، ولا بد من تفهم الزوجة وضع الزوج النفسي، أثناء مشاهدته للمباراة”.

واستكمل استشاري الطب النفسي، أنه يجب على المشجع تفهم أن كرة القدم، لعبة بها الخسارة والمكسب، مع إدراك أن مباريات كرة القدم، هي نافذة لاستخراج الطاقة السلبية.

وشدد على عدم التشجيع الحاد، الذي من الممكن أن يٌصيب المشجع بجلطات، أو مشاكل في القلب، كما يجب على المشجع الاهتمام والخوف على صحته، لأنها أهم من اللعبة.

يمزح الدكتور هاني قائلا:” يجب على زوجة الزوج العصبي والمتعصب كرويًا، الابتعاد عنه تمامًا، إلى أن يهدأ، مضيفا،” هتحصل مشاكل كتيرة بينهم”.

وشدد على أنه: “كرة القدم لعبة، الهدف منها الاستمتاع وتضيع الوقت، لكن عندما تتحول إلى شيء يدمر الصحة، يجب السيطرة عليها”.

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