تراند الفن: “أوبك” تعلن عقد اجتماع غدًا لمناقشة سياسة إنتاج النفط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - أعلنت منظمة “أوبك” عقد اجتماعًا، غدًا الأحد؛ لمجموعة “أوبك بلس”؛ لمناقشة سياسة إنتاج النفط بين الدول المشاركة.

وقالت “بلومبرج”، إن الاجتماع المحتمل يأتي بعد توتر في التوافق بين الرياض، وأبوظبي، بشأن صفقة ربطت زيادة إنتاج النفط في أغسطس، بتمديد اتفاق التحالف لنهاية العام المقبل، وهو ما قاد أسعار النفط لفترة وجيزة نحو أعلى مستوى في 6 سنوات بنيويورك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قيل إن الجانبين يقتربان من حل وسط يمكن أن يمنح الإمارات حدًا أكثر سخاءً للإنتاج في العام المقبل، وهو ما يسمح للمجموعة بأكملها بضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة، وفق الصفقة الذي عطلها الرفض الإماراتي.

وكانت منظمة “أوبك” اضطرت وحلفاؤها للتخلي عن صفقة مبدئية لزيادة إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس المقبل؛ بسبب اعتراضات اللحظة الأخيرة من الإمارات.

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