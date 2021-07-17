تراند الفن: نوال الزغبي رفضت البقاء في المستشفى.. شقيق النجمة اللبنانية يكشف تفاصيل مرضها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - كشف مارسيل الزغبي شقيق ومدير أعمال المطربة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية قبل حفلها أمس في سوريا ما استدعى دخولها المستشفى.

و قال مارسيل الزغبي في مداخلة مع برنامج ET بالعربي إن حالتها تحسنت، مشيرًا إلى أنها بعد عودتها إلى سوريا الساعة 6، شعرت بتعب في البطن وأخذت دواءً، مضيفًا: “وبعدها أخذت حقنتين واحدة لتخفيف الوجع وأخرى تساعد على إرخاء أعصاب المعدة”.

وأوضح أنه طلب منها أن تلغي الحفل لكنها رفضت، مردفًا: “قالت الناس جايين من آخر الدنيا والحفلة حلوة كتير، بتتعالى على وجعها بتلبس وبتنزل على المسرح غنت ساعة و5 دقائق بدلًا من ساعة ونصف وقالت لي إنها لم يعد باستطاعتها الوقوف أكثر”.

وأشار إلى أنهم غادروا سوريا إلى المستشفى في بيروت وخضعت لجميع الفحوصات، مشيرًا أنها ستستكمل باقي الفحوصات الاثنين المقبل حيث طلب منها الطبيب البقاء في المستشفى لكنها رفضت موضحًا: “الطبيب طلب منها البقاء في المستشفى وهي اختارت أن تخرج بسبب كورونا وهي الآن أحسن كثيرًا”.

وكشفت نوال الزغبي آخر تطورات حالتها الصحية، وكتبت في تغريدة، عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله صرت أحسن، ومرقت على خير، خرجت من المستشفى، شكرًا لكل شخص أطمن عني بحبكن كتير”.

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