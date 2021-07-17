تراند الفن: جريان السيول بشعيب «ماوان» بمحافظة الدلم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لجريان السيول بشعيب ماوان غرب محافظة الدلمبمنطقة الرياض،ويظهر المقطع جريان السيول واندفاعها بقوة، عقب هطول الأمطار بالمحافظة.

وكان الدفاع المدني، قد أصدر تنبيهاً مهماً لسكان منطقة الرياض بشأن هطول أمطار على عدد من المحافظات.

وأوضح الدفاع المدني أن المركز الوطني للأرصاد نبه بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (العاصمة الرياض، الخرج، الحريق، المزاحمية، ضرما، الدلم، الرين، القويعية) حتى الساعة 11 مساءً.

وأكد أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام بالرؤية وتساقط البرد.

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