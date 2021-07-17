تراند الفن: سمير نوركوفيتش يقود هجوم كايزر تشيفز في مواجهة الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، تشكيل الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

حراسة المرمى: دانييل أكبي

خط الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

خط الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

خط الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو.

ويخوض الأهلي اليوم السبت، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، (الثامنة بتوقيت المغرب)، على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

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