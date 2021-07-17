شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، عروض بنده السعودية، يتم توفير أفضل الأسعار للمنتجات من هايبر بنده وسوق بنده بالإضافة إلى أعلى جودة، لذلك يعتبر هايبر بنده من أكبر وأهم متاجر البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث تعتبر صفقات بنده الأسبوعية من أكثر الصفقات شعبية بين جميع مواطني الوطن العربي وخاصة المواطنين في دول الخليج العربي في هذا المقال سنتحدث عن عروض بنده للمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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عروض بنده الأسبوعية

يوفر ماركت بنده كثير من التنزيلات والعروض المتميزة على كافة المنتجات مثل منتجات العناية بالجسم والبشرة والعناية بالشعر، والتي منها صبغات الشعر النسائية والتي بدون أمونيا ماركة Bigen المعروفة، وهناك خصومات أيضاً على زيوت الشعر بجوز الهند وأخرى بالسيروم، وأيضاً على كريمات الشعر المختلفة، كما يقدم هايبر ماركت بنده الكثير من العروض والخصومات على منتجات العناية الشخصية الأخرى مثل لوشن للجسم، والمرطبات، ومعجون الأسنان ذات الماركات المختلفة، وهناك مزيلات العرق المختلفة بحسب حاجتك، كل تبحثين عنه للعناية بجمالك ستجدينه داخل أسواق بنده السعودية .

تنزيلات بنده الأسبوعية

عروض بنده على منتجات العناية الشخصية

تخفيضات بنده الشهرية كريم مرطب كريم 21، عبوة 150 مل، بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم قناع الوجه ماريون، بسعر 10 ريال سعودي للحبة. عروض بنده الشهرية قناع الوجه هيمالايا، عبوة حجم 30 مل، عدد 2 حبة، بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 21.90 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

تخفيضات بنده الأسبوعية كريم لتفتيح البشرة مع فيتامين سي/ غسول غارنيه للوجه، عبوة 100 مل، بسعر 15 ريال سعودي للحبة. تنزيلات بنده الشهرية مزيل مكياج العيون نيفيا للتفتيح الطبيعي، بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية مقشر الأرز لتنعيم البشرة نيفيا، عبوة 75 مل، بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

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