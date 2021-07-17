نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اهم واحدث عروض جرير السعودية وهدايا العيد وتخفيضات كبيرة علي الاجهزة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم واحدث عروض جرير السعودية ، عروض وهدايا مكتبة جرير تعتبر من أفضل العروض التي ينتظرها الكثير، وتعتبر مكتبة جرير من أفضل المكتبات على مستوى العالم حيث تقوم بتنزيل الكثير من العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها وأيضا على جميع أنواع هواتف المحمول، والكاميرات والألعاب والإكسسوارات وأجهزة اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر.

اهم واحدث عروض جرير السعودية

اهم واحدث عروض جرير السعودية ، تعتبر مكتبة جرير من أفضل المكتبات في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم مكتبة جرير بالتعاقد مع أفضل الشركات الكبرى وأيضا أشهر الماركات العالمية، لذا تقدم جرير مع كل مناسبه عروض ومن ضمن العروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك في عالم هواتف المحمول هي:

عروض الايفون داخل مكتبه جرير.

أيفون 12 سعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 3499 بدلا من 3799 ريال سعودي.

أيفون 12 سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 4899 بدلا من 5199 ريال سعودي.

أيفون 12 برؤ ماكس سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 4899 بدلا من 5199 ريال سعودي.

وجميع هذه الهواتف تدعم شبكات حتى الجيل الخامس.

عروض جرير للهواتف السامسونج

سامسونج جالكسي إس سعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 4399 بدلا من 5199 ريال سعودي. سامسونج جالكسي زدفولد 2 سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 6199 بدلا من 7999 ريال سعودي. سامسونج جالكسي اس سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2999 بدلا من 3549 ريال سعودي ويتم اختيار مع هذا المحمول هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي. وجميع هذه الهواتف تدعم شبكات حتى الجيل الخامس أيضا.

طرق الشراء من مكتبة جرير

يمكنك الشراء من مكتبه جرير عن طريق جرير على الإنترنت، ولكن يجب عليك إنشاء حساب على موقع جرير أولا، ويتم الدفع أيضا من خلال بطاقة ائتمان أو حساب سداد، وكتابة عنوان الشحن.

ويمكنك أيضا الشراء من خلال معارض مكتبة جرير و از يارد أحد فروع المكتبة.