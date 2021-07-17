تراند الفن: “العاشرة ممكن”.. جماهير الأهلي يتجولون بشوارع الفيوم قبل النهائي الإفريقي (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - “الدنيا هتولع النهاردة.. العاشرة يا أهلي، الأهلي ده حياتنا”.. بهذه الكلمات التشجيعية التي تُشير للثقة بلاعبي النادي الأهلي، توقع عدد من جماهير النادي الأحمر بالفيوم، فوز الأهلي على كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي تجمعهم مساء اليوم.

وتجول عدد كبير من الجماهير حاملين علم الأهلي بشوارع مدينة الفيوم، فضلًا عن الهتاف بـ “العاشرة يا أهلي”، مما آثاروا بهجة وفرحة واسعة في شوارع المدينة.

وداخل مقهى يجمع عدد من جماهير النادي الأهلي في الفيوم، رفع عدد من الشباب علم الأهلي، ورقصوا على الأغاني التشجيعية الخاصة بالنادي الأحمر، ورددوا مُهللين والفرحة تغمرهم كلمات من أغنية “الأهلي ده حياتنا”: “الأهلي ده حياتنا شوفنا معاه المعجزات، وتاريخه كله يحكي عن أغاني الإنجازات، من صغرنا وراه في الأزمة ننسى اللي فات، ده النادي اللي جمعنا ولا نسيتوا الذكريات”.

وقال آدهم حمادة، أحد مُشجعين النادي الأهلي بالفيوم، لـ “القاهرة 24″، من بداية اليوم وتحديدًا مُنذ العاشرة صباحًا تجولنا بالموتوسيكل بشوارع الفيوم حاملين علم النادي الأهلي، حيث وجدنا ردود أفعال مُبهجة من المارة بالشوارع والتقطوا الصور التذكارية لنا، ثم جلسنا عند قهوة بالفيوم، والتقطنا الصور والفيديوهات.

وتابع حمادة: “شغلنا أغاني النادي الأهلي داخل المقهى، وههتفنا باسم الأهلي قبل المباراة.. أنا بحب النادي الأهلي أكتر من أي حاجة في الدنيا”.

وفي التاسعة من مساء اليوم السبت، تُقام المباراة التي يترقبها العديد من جماهير النادي الأهلي، مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

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