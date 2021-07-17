تراند الفن: عمرو عرفة داعمًا الأحمر قبل النهائي الإفريقي: “العاشرة لجمهورك يا أهلي”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - حرص المخرج عمرو عرفة، على دعم النادي الأهلي، قبل مباراته ضد فريق كايزر تشيفز، المقرر إقامتها اليوم ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عرفة تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مغردًا: “ربنا يسعد جمهور الأهلي النهارده، العاشرة يا أهلي، العاشرة لجمهورك يا أهلي”.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب، وطبقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، فلن تكون المباراة بحضور جماهيري.

وفي سياق متصل، حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على عقد محاضرات فنية بصفة مستمرة مع اللاعبين، من أجل تجهيزهم لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

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