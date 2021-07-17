تراند الفن: “برشلونة” برفض اللعب في فلسطين المحتلة مقابل “مليون يورو”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - أفاد تقرير صحفي لــ “سبورت” الكتالونية، بأن نادي برشلونة رفض مبلغ قيمته مليون يورو مقابل خوض مباراة أمام نادي بيتار القدس في فلسطين المحتلة.

وأعلن نادي بيتار القدس لكرة القدم، أنه ألغى مباراة ودية مع برشلونة بسبب عدم استعداد العملاق الإسباني الواضح للعب المباراة في القدس.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة كان سيكسب قرابة مليون يورو من مباراة بيتار في فلسطين المحتلة، لكن إدارة الفريق قررت عدم المخاطرة بصورة النادي.

وسيحصل النادي الكتالوني تقريبًا على نصف مليون يورو من المُباراة الودية مع سالزبورج يوم 4 أغسطس، بعد إلغاء مباراة بيتار الإسرائيلي المحتل.

وتعليقا على موقف برشلونة، قال رئيس بلدية القدس موشيه ليون لراديو الجيش الإسرائيلي: إنه لا ينبغي السماح للفرق الرياضية التي تقاطع القدس بدخول البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقى النادي خطابًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يعرب عن قلقه بشأن الاقتراح المذكور، كما طالبت أندية كرة القدم الأخرى برشلونة بعدم إقامة المباراة.

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