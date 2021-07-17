تراند الفن: منتخب الأرجنتين يصل إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

وصل منتخب الأرجنتين الأولمبي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويقع منتخب الأرجنتين الأولمبي، في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا، وأستراليا، ومصر.

وفي سياق متصل، خاض المنتخب الوطني الأولمبي مرانه الأول علي أحد الملاعب المخصصه له قبل لقائه الخميس المقبل نظيره الإسباني في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020.

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