تراند الفن: محافظ بورسعيد: انطلاق 12 رحلة أسبوعية من مطار بورسعيد خلال الفترة المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم انطلاق 12 رحلة خلال الأسبوع الواحد من مطار بورسعيد، وذلك فى إطار خطة تنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد و”القاهرة _ طابا _ مرسى علم _ شرم الشيخ).

وقال محافظ بورسعيد، إنه تم التعاون مع كبرى الشركات السياحية لتقديم خدمة مميزة للمسافرين وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن تشغيل المطار يحقق استفادة سياحية واقتصادية كبيرة، كما يحقق مطلب أبناء بورسعيد فى انطلاق الرحلات الداخلية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى عبر مطار بورسعيد.

وكشف اللواء عادل الغضبان، أن مطار بورسعيد سيشهد خلال الفترة القادمة آليات عمل حديثة تساهم فى تحقيق رواج سياحى للمطار ومحافظة بورسعيد، يتناسب مع الأعمال التنموية الكبرى التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

واستقبل مطار بورسعيد الدولي، اليوم السبت، أول طائرة داخلية تقل مواطنين مصريين قادمين من مدينة شرم الشيخ إلى محافظة بورسعيد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات كاملة.

وأقيمت فاعليات إعادة تشغيل مطار بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونائبا المحافظة حسن عمار وعاطف علم الدين، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية. أقيم على هامش فاعليات الافتتاح حفل على نغمات السمسمية، ورقصات الفركلور الشعبي، وأغاني البحر، وذلك فرحة بإعادة تشغيل المطار، وشهد المطار أعمال تطوير كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك حتى يكون جاهزًا لاستقبال الرحلات.

يذكر أن مطار بورسعيد ، يقع غرب مدينة بورسعيد ويبعد عنها بمسافة 6 كم ويخدم محافظات قناة السويس، وتبلغ مساحة المطار 1246172 مترًا، ومبتى الركاب 500 راكب في الساعة، ويحوي مدرج رئيسي بطول 2349 م × 45 م، 15 S بقوة تحمل (PCN (35، وله ترماك يتسع لأربع طائرات ومجهز إنارة ليلية للتراماك والممرات، وله سير سفر وسير وصول، افتتح رسميا بحضور الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، آنذاك، قبل اندلاع الثورة المصرية بقليل عن طريق تشغيل خط القاهرة بورسعيد، ولكن تم إغلاق المطار بسبب أحداث استاد بورسعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.