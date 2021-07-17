تراند الفن: بكري يكشف حقيقة وفاة المشير طنطاوي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - علق النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على الشائعات التي تداولت بشأن وفاه المشير طنطاوي، مغردًا على مواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”: ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحه، ويعطيه بقدر عطاءه لهذا الوطن، الحاله مستقره والحمد لله”.

وفي سياق أخر، قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، ستستعرض، اليوم الخميس، فكرتها وقصة النجاحات التي حدثت والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في مختلف القرى.

وأضاف، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن حياة كريمة أهم مبادرة في تاريخ مصر، لأنها أتت بعد معاناة طويلة، مضيفا أن الرئيس السيسي أطلقها في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.

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