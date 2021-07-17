تراند الفن: 50 ألف يورو عقوبة السفر إلى تركيا ضد فرجاني ساسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة في أزمة عقوبة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، والذي أعلن رحيله خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن اللاعب تم معاقبته بتغريمه 50 ألف يورو من جانب الجهاز الفني للزمالك، وقت وجود البرتغالي باتشيكو المدير الفني، وعبد الحليم علي مدير الكرة، وأشرف قاسم المشرف على الكرة.

أضاف المصدر أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب جاءت بسبب سفره إلى تركيا دون إذن عقب طرده في مباراة غزل المحلة بالدوري والتي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل لاشيء وهي المباراة التي أحرز فيها لاعب المنتخب التونسي هدفًا.

واصل المصدر أن اللاعب حصل على جواز سفره وسافر دون إذن وكان من المفترض أن يتواجد في تونس طبقا لما قاله لزملائه، ولكنه سافر إلي تركيا بحجة أنه نفسيا غير جاهز لخوض المران.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن هذه العقوبة ستضاف إلى عقوبة الـ 100 ألف يورو التي تم توقيعها علي اللاعب عقب طرده في مباراة المصري وإيقافه 6 مباريات.

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