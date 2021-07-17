تراند الفن: عارضة أزياء تتنمر بمذيعة إنجليزية ومديرة تحرير بالـBBC بسبب عملية تجميل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - انتقدت أورليكا جونسون، الإعلامية ذات الأصول الإنجليزية، السويدية كاتي برايس سيدة الأعمال وعارضة الأزياء الشهيرة، بعدما أجرت عملية تجميل منذ أيام قليلة.

قالت الإعلامية جونسون: “إن كاتي برايس لا تسعى للوصول إلى الشهرة فحسب بل هي شخصية “جائعة للشهرة”.

كما أضافت الإعلامية أنها شهرت بالفزع الشديد عندما رأت الشكل التي أصبحت عليه الموديل الشهيرة.

من جانبها لم تتخذ كاتي برايس الانتقاد بشكل سلس وطبيعي، حيث إنه دائمًا ما تواجه عارضات الأزياء انتقادات مختلفة من الجماهير.

نشرت برايس صورة مثيرة للجدل للإعلامية المرموقة أورليكا جونسون، وهي تظهر بوجه شاحب للغاية، وكتبت على الصورة: “قبل أن تنتقديني انظري لنفسك ولمشوارك الوظيفي فربما تحتاجين إلى نصيحة مني حيث يظهر وجهك شاحبًا للغاية عزيزتي”.

تعمل أورليكا جونسون مقدمة أخبار خاصة بالطقس، وبرامج مختلفة، إلى أن أصبحت مديرة تحرير بإحدى البرامج الشهيرة على قناة الـBBC.

أما كاتي برايس فتعمل عارضة أزياء ظهرت في صحف مهمة منها The sun وThe daily star.

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