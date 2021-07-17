تراند الفن: منة شلبي تدعم أشرف زكي بعد قراراته: “الفن مهنة عظيمة والموهبة رزق من ربنا”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - دعمت الفنانة منة شلبي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد قراره بشطب اسم الفنانة حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية، بسبب أزمتها في الفترة الأخيرة.

وكتبت منة منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية، أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته.. الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا”.

وكان الفنان أشرف زكي قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر،: “مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة.. والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها.. وهي أصلا مش موجودة في النقابة ولما كانت مختفية واترجتنا ترجع.. وكانت راجعه بتصريح.. ولن تكون عضوة بالنقابة”.

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