تراند الفن: نقيب محامين سوهاج يفوض وكيله الأول بتيسير أعماله بسبب الهجوم عليه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:04 مساءً - فوض عادل أبو الشباب، نقيب المحامين بمحافظة سوهاج، وكيل النقابة الأول أحمد أبو حساب، لتسيير العمل بالنقابة الفرعية، بسبب وجود بعض من لهم أجندات من خارج المجلس، على حسب وصفه ممن يهاجمونه ويوجهون الإساءة إليه.

ونشر أبو الشباب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت، منشورًا يتضمن تفويضه للوكيل الأول للنقابة أحمد أبو حساب، لتسيير العمل بالنقابة قائلًا: “نظرا لما يحدث بنقابة المحامين بسوهاج من محاولات خبيثة، تحملتها طيلة خمسة أشهر من بعض الأعضاء بالمجلس، علاوة على بعض الزملاء المنتمين لهم بإيعاذ منهم من محاولات النيل من شخصي بوصفي نقيبا للمحامين بسوهاج، وبعض ممن لم يوفق في الانتخابات السابقة مستخدمين كل الأساليب حتي وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع نقيب محامين سوهاج: “مما أساء لنقابتنا وتعطيل مسيرة العمل الجاد بالنقابة الفرعية وذلك لعدم رضاهم عن اختياركم لي، والبغضاء التي بقلوبهم، فقد فوضت السيد وكيل النقابة أحمد أبو حساب، في كل اختصاصاتي التي كفلها قانون المحاماة، وذلك حرصا علي تسيير الأمور بالنقابة الفرعية، وأرجو اعتباري في إجازة طويلة ابتداء من اليوم وسأكون تحت أمر الساده الزملاء المحامين كما عاهدتموني خادمًا لكم”.

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