تراند الفن: محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا كنسيًا برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:04 مساءً - استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفدًا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة للمحافظ وجميع أهالي بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن “أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد”، مشيدًا بـ”روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد”.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة، على التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد، مضيفًا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات”، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير الذى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

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