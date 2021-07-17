تراند الفن: تفاصيل الغرامة المالية الأكبر على فرجاني ساسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:04 مساءً - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال البيان الذي صدر أمس، أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته، وتم خصم قيمة الضرائب إلى جانب قيمة العقوبات والجزاءات الموقعة عليه.

ويكشف “القاهرة 24” أحد أهم العقوبات التي وقُعت على اللاعب في فترة وجوده في الزمالك، وكانت في فترة مجلس مرتضى منصور، الذي وقع العقوبة حينها.

وغرم مرتضى منصور اللاعب 100 ألف يورو، عقب واقعة طرده أمام المصري البورسعيدي، وضرب سماعة الحكم وإسقاطها، وتم حينها إيقافه من جانب اتحاد الكرة وتغريمه 100 ألف جنيه.

ورحل مجلس منصور لتأتي اللجنة المؤقتة بالزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وتقرر تطبيق العقوبة التي وجدتها على اللاعب من قبل المجلس السابق، إلى جانب وضع 100 ألف جنيه الغرامة المقررة من جانب الاتحاد.

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