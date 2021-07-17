تراند الفن: “التعليم العالي”: تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية ومعمل فحوص الأغذية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:04 مساءً - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول تنظيم المدينة ورشة عمل بالتعاون مع معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، تحت عنوان “فهم المتطلبات العامة لمواصفة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاصة باعتماد معامل الاختبارات والمعايرة”.

وأشارت الدكتورة منى عبد اللطيف إلى أن تنظيم الورشة جاء في إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين؛ لتقديم جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة والاطلاع على مخرجات البحث العلمي وكيفية البحث والتطوير.

أفاد التقرير، بأن الورشة جاءت تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة ومعمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية والذى تضمن تنظيم ورش عمل بين الطرفين؛ للاستفادة من إمكانات المعامل المركزية بالهيئة، مضيفًا أن البروتوكول يسمح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.

وفى نفس السياق، أضافت الدكتورة عبير عبد الوهاب المشرف على المعامل المركزية بالمدينة، أن الورشة تهدف إلى فهم المتطلبات العامة لمواصفة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاصة باعتماد معامل الاختبارات والمعايرة، وتقديم شرح تفصيلي لبنود المواصفة، وكيفية ترجمتها إلى إجراءات للتطبيق، وكيفية التحقق من الاختبارات، وشرح المتطلبات الإدارية والفنية للمواصفة، وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي في ورشة العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عياد مدير معمل فحوص الأغذية أن التعاون مع مدينة الأبحاث العلمية يمثل إضافة كبيرة للعمل الهام المنوط به المعمل نظرًا لما تتمتع به المدينة من خبرات وإمكانات هائلة في كافة المجالات.

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