تراند الفن: “سهل لكن الوقت غير كاف”..ارتياح بين طلاب الثانوية العامة عقب امتحان الكيمياء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة الكيمياء الشعبة “العلمية” للعام الدراسي 2021، التي من المقرر أن تستمر حتى 2 أغسطس، لتجربة المنظومة الإلكترونية.

ويرصد “القاهرة 24” آراء مجموعة من طُلاب الثانوية العامة، بعد انتهاء امتحان الكيمياء.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة لمادة الكيمياء الشعبة العلمية، عقب انتهاء الامتحان، حيث أكدت الطالبات أن امتحان الكيمياء سهلًا، لكنه يحتاج مزيدًا من الوقت.

وأكدت بعض الطالبات أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، بينما لم يكن الوقت كافيًا لحل كافة أسئلة الامتحان.

وقالت طالب: “إنه على الرغم من أن هناك عددًا من الأسئلة التي لم تكن مباشرة، وعدم كفاية الوقت، فإن الامتحان كان جيدًا”.

وانتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة الكيمياء الشعبة “العلمية” للعام الدراسي 2021.

وأدى اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021، الذين خضعوا امتحان الكيمياء 393 ألفًا و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية.

كما أدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المكفوفين، امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين الذين يخوضون هذا الامتحان اليوم 225 طالبًا/طالبة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك حملات لمواجهة تطوير التعليم في مصر، مؤكدًا أن الغش موجود منذ زمن.

وأكد أن الغش موجود في جميع مراحل التعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام به أقل حالات من الغش وما يتم ترويجه من شائعات هي لمواجهة تطوير التعليم.

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