تراند الفن: أمانة الرياض: 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي للوقاية من «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - حددت أمانة منطقة الرياض 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي، تماشيًا مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن سلامة السكان خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: حفاظًا على سلامتكم نطبق 5 إجراءات احترازيّة في أسواق بيع الأضاحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا كما يلي:

• عدم السماح بدخول الأطفال إلى مواقع بيع الأضاحي.

• ضرورة ارتداء الجميع للكمامة.

• المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

• منع دخول من تزيد حرارته عن 38 درجة.

• تجنب ملامسة الأسطح، وعدم لمس الوجه والعينين، والمداومة على غسل الأيدي وتعقيمها، التزامًا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

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