فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - أبدى

الفنان رامي صبري، غضبه الشديد واستياءه من تناول بعض وسائل الإعلام والمواقع

الصحفية، لخبر وفاة شقيقه، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لوقف ما وصفها

بـ“تجاوزات وإساءات“ البعض بحق شقيقه الراحل، الذي لقي مصرعه غرقًا قبل أيام عن عمر

ناهز الـ 34 عامًا.

وكان

كريم صبري، لقي مصرعه غرقًا، بعدما هرب من مصحة لعلاج الإدمان كانت قد أودعته فيها

أسرته قبل رحيله بيوم واحد، وهو ما فتح بابًا للحديث عن كونه شخصًا مدمنًا، وأن“الأسرة

أخطأت بعدما تركته يضل الطريق وأودعته المصحة رغمًا عنه“.

وعبّر

رامي صبري، في منشور مطول عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، عن غضبه بسبب الحديث

في هذا الشأن، وشدد أن على“هذه خصوصيات لا يجوز للبعض التدخل فيها“، مهددًا باللجوء

للقضاء.

وطالب

بـ“احترام حرمة الميت، إضافة إلى إصدار قوانين تحفظ الحياة الشخصية من الاستباحة، أو

تفعيل تلك القوانين حال كانت موجودة“.

وكتب

رامي صبري في منشوره:“أُناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم الإنسانية، وبصفته أبًا

لكل شاب مصري، وأُناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة التي تحمينا

من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي، وأطلب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ،ومجلس

النواب أن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من قِبل كل من استباح الخوض في حياتنا

الشخصية“.

وأكد

رامي صبري، أن“لأسرته الحق في الحفاظ على عدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل

المسيء والمتدني، والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به العديد من المنتديات والمواقع

الإخبارية فيما يتعلق بوفاة أخي كريم صبري“.

وأضاف:“لم

يراعوا حرمة الميت، ولا مشاعر الأم والأب، وبدلًا من الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة

أصبحنا مادة إعلامية، وتم استغلالنا بشكل غير آدمي“، بحسب تعبيره.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسبب وفاة شقيقه.. رامي صبري يتوعد هؤلاء ويوجه رسالة لـ«السيسي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.