تراند الفن: خصم 25% على سعر تذكرة اللغة العربية لعروض الصوت والضوء خلال أيام العيد (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - ناشد محمد عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الصوت والضوء رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، باتخاذ اللازم نحو إخطار الفنادق بأنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتشجيعًا للسياحة الداخلية فقد تقرر شركة الصوت والضوء منح خصم 20% على سعر تذكرة اللغة العربية لعروض الصوت والضوء (للمصريين والعرب) خلال أيام العيد “4 أيام” وذلك بجميع المناطق “الهرم – الكرنك – إدفو – فيله – أبو سمبل”.

وحصل “القاهرة 24” على نسخة من القرار كالتالي:

ويجذب عرض الصوت والضوء في معابد الكرنك أنظار جميع من يكون في المنطقة من عرب وأجانب ومصريين، وهو عرض مصحوب بأنغام الموسيقى المعبرة، لشرح آثار منطقة الكرنك والجذور العميقة للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى قصة أعياد الكرنك الفرعونية لترى كيف كانت مصر أكثر إشراقًا وخلودًا عن باقي بلدان العالم.

وبدأ مشروع الصوت والضوء في أبريل من عام 1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعود فكرة المشروع إلى ثروت عكاشة أول وزير ثقافة في الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.