تراند الفن: الإصابة الثالثة.. إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الكيمياء بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - شهدت مدرسة الشهيد أنور الصبحي إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي “علوم، ورياضة”، حيث جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الصحة تلقيهم إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض طالبة لحالة إغماء، ليتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها لمستشفى دسوق العام.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الطالبة تدعى ” ب. ا. م” طالبة بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحي، فيما يجري عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى دسوق العام.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، طالبة بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية، مصابة بحالة تشنجات أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الصحة، تلقيهم إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض طالبة لهبوط عام، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، بمدرسة الشهيد عزت الشافعي بمدينة كفر الشيخ المقابلة لحديقة صنعاء.

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