تراند الفن: عباس شومان: استمرار العمل في لجان الفتوى خلال إجازة العيد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشف الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، عن استمرار العمل في لجان الفتوى خلال إجازة العيد.

وأوضح شومان، في تصريحات صحفية، إن لجان الفتوى في الجامع الأزهر وكافة المحافظات، مستمرة في العمل أيام العيد للإجابة على أسئلة المستفتيين.

وأدخل مجلس الوزراء، تعديلات على إجازة عيد الأضحى، لتكون من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وجاء تعديل الإجازة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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