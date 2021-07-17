تراند الفن: وزيرة الثقافة تهنئ وفد الأوبرا بنجاح عرض “أوبرا عايدة” في إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض التاريخي أوبرا عايدة في المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، والذي أقيم بمناسبة مرور 150 عامًا على تقديمها لأول مرة في مصر.

وقالت الوزيرة إن الثقافة والفنون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد حراكًا دوليًّا وإقليميًّا مثمرًا، وأكدت الوزيرة على دور القوة الناعمة كلغة عالمية واحدة يتحدثها كل شعوب الأرض وجسرًا للتواصل بين الدول.

وأشادت الوزيرة بدور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، مشيرة إلى أنها وسيلة مهمة للترويج للفنون والحضارة المصرية تسمح بتقاسم أشكال التعبير الإبداعي والقيم الثقافية بين الدول والشعوب.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها تقديم أوبرا عايدة في إيطاليا، وحضر العرض ما يقرب من ألف مشاهد من الجمهور الإيطالي والجاليات المصرية والعربية.

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