تراند الفن: 6 توصيات لكيفية الذبح الشرعي للأضحية قبل عيد الأضحى 2021

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كيفية الذبح الشرعي للأضحية قبل عيد الأضحى المبارك 2021.

وشملت توصيات الذبح الآتي:-

-قبل الذبح يفضل تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة وذلك لتحسين نوعية اللحم وتقديم الماء للشرب للحيوان لتسهيل عملية السلخ.

-تجهيز السكين الخاص بالذبح وذلك بأن يكون نصلها حادا ويدها مثبته جيدا.

-عدم إجهاد الخروف قبل الذبح وعدم جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح ولا يتم شحذ السكين أمام الحيوان ويتم ذبح الحيوان بمجرد السيطرة عليه.

-عند ذبح الحيوان يوضع الخروف على الجانب الأيسر متجها نحو القبلة مع عدم تقييد الخروف أثناء وبعد الذبح ثم المرور بالسكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيا وقطع الأوردة (الحلقوم والمريء والوجدين) وذلك مع التسمية فذكر اسم الله – عند الذبح تكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنة.

-يترك الدم ينزف ولا يتم فصل الرأس وقطع الأعصاب الأبعد أن ينزف تمامًا وتخرج روحه كليةً ثم يبدأ السلخ بعد الذبح مباشرة وذك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: “إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته”.

-يُنصح بشكل عام بعدم الإسراف في أكل كميات كبيرة من اللحوم الضأن ذات المحتوى العالي من الدهون؛ تجنبًا لارتفاع نسبة الكولسترول، ما يؤثر في مرضى القلب والشرايين وأمراض ضغط الدم والذبحة الصدرية، كما ينصح مرضى الكبد والفشل الكلوي بالابتعاد تمامًا عن اللحوم الحمراء كذلك مرضى النقرس فيمكنهم الإقلال من كميات اللحوم المتناولة بصفة عامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.