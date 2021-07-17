تراند الفن: ضبط 5 أطنان دواجن مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ومديرية الصحة، والرقابة التموينية حملات على الأسواق، لضبط المخالفين، والسلع منتهية الصلاحية،والغير صالحة للاستخدام الأدمي، والدواجن واللحوم المذبوحة خارج السلخانة دون إجراء الكشف البيطري عليها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعلى منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر.

‫وتمكنت الحملة ‫من ضبط 5 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير محضر رقم 1020 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر شدد محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر؛ أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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