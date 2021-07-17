تراند الفن: وفاة الصيدلانية رقم 30 في الغربية إثر إصابتها بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - توفيت الدكتورة صيدلانية دعاء إبراهيم عامر، رقم 30 من الصيادلة فى محافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر العائلة.

ونعت نقابة الصيادلة بالغربية فى بيان اليوم السبت، الفقيدة الراحلة داعية الله بأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت “عامر” ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق في التنفس وتم أخذ عينية طبية منها وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم إيداعها داخل أقسام العزل الصحي إلى أن وافتها المنية.

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