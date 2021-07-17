تراند الفن: مجلس الوزراء: مصر من أفضل 10 دول في مهارات الأعمال داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحسن وضع مصر في تقرير المهارات العالمي الصادر عن مؤسسة كورسيرا في يونيو 2021؛ إذ جاءت فيه مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي الترتيب الـ47 من بين 108 دول عالميًّا في مجال مهارات الأعمال.

يعتمد التقرير في منهجيته على تصنيف كفاءة المهارات ذات الأثر المستقبلي، أي المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات، من خلال 4 فئات؛ وهي: فئة الدول المتطورة، وفئة الدول التنافسية، وفئة الدول الناشئة، وفئة الدول المتأخرة.

جاءت مصر في فئة الدول التنافسية في مجالي الأعمال وعلوم البيانات، بترتيب 47 و49 على التوالي، بينما استقرت في فئة الدول الناشئة في مجال التكنولوجيا محتلة الترتيب 61.

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