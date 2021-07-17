تراند الفن: بايرن ميونخ يُعلن إصابة لاعب الفريق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، غياب مارك روكا، لاعب الفريق عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب بيانًا نُشر على الموقع الرسمي للنادي، فإن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر خلال التدريبات وسيغيب لعدة أسابيع وفقًا لدرجة تعافيه من الإصابة.

ويلتقي بايرن ميونخ، اليوم السبت، بفريق كولن الألماني وديًا استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الألماني تحت قيادة يوليان ناجلسمان، المدير الفني الجديد.

وتولى ناجلسمان، تدريب الفريق خلفًا لهانز فليك، والذي تولى تديرب منتخب ألمانيا عقب الرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية عقده الموسم الماضي.

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