تراند الفن: محافظ كفر الشيخ: الدولة تكرم المتميزين في كافة المجالات ومنهم “فايزة حلوسة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على تكريم المتميزين في أعمالهم بكافة المجالات، موضحًا أن هذا ظهر واضحا في تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعديد من أبناء مصر المتميزين والمبدعين، ومن بينهم فايزة عبده حلوسة، ابنة قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم سائقة نصف النقل، والتي تم عرض صورتها أثناء انعقاد المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كنموذج للمرأة المصرية المكافحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ “فايزة حلوسة نموذج من آلاف النماذج للمرأة المصرية المكافحة، فتحية اعتزاز وتقدير للمرأة المصرية المكافحة”.



يذكر أن فايزة عبده حسن هلوسة، من قرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل ثقيل، ونشأت في أسرة فقيرة مكونة من 9 أفراد، الأب، والأم، و6 بنات، وولد واحد، وتحملت المسئولية وعمرها 11 عامًا.

عملت الأسطى فايزة وهي في ذاك السن في مهن متعددة بدأت في الزراعات لجني القطن، وشتل الأرز، ومصانع الطوب فكانت تنقل الطوب فوق رأسها، وتُحمله على السيارات، وفي المعمار تحمل مواد البناء المخلوطة، وتصعد بها على السقالات، وكذا عملت مساعدة في بناء المنازل.

يعود عملها في مهنة قيادة سيارات النقل عندما بدأت مساعدة سائق “تباعة” على سيارة أحد أصحاب مصانع الطوب التي كانت تعمل في مصنعه، وتعلمت قيادة السيارات، منها السيارات الجامبو، وقادتها في مصنع الطوب، وكانت تنتقل بين قرى محافظة البحيرة، وعدد من أحياء الإسكندرية، ويبدأ عملها من الساعة 3 فجرًا إلى الرابعة عصرًا، وربما أكثر من ذلك.

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