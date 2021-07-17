فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - ما

زالت تبعات زواج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من الفنان شريف جوهر، محل جدل

ظهرت فيه خلافات واتهامات وهجوم بين “الفضالة” والبعض الآخر.

ونشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي فيديو في

حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، توجهت فيه للممثلة الكويتية إلهام الفضالة،

وقالت لها بألا تذكرها بالسوء، وهددتها بفضحها، وذلك بعد حديث إلهام الفضالة عنها بسبب تعليقها على صورة لطليقها.

وتحدثت

هيا قائلة :”وخري عني اسمي في الكومنتات لا تحطينه”.

وعن

زواج إلهام من الممثل الكويتي شهاب جوهر قالت: “أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون

أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل”.

وختمت

حديثها: “أنا المنافقة!، ليش أنا مالي شغل فيكي يا بنت الحلال عالجي نفسيتك قبل

لا تعالجين الناس”.

وكانت

علقت الشعيبي على منشور للصحفي الكويتي خليل التميمي طليق إلهام يظهر فيه إلى جانب

عدد من أصدقائه معلقًا: مع الصحبة الطيبة الله يحفظهم، لترد الفنانة هيا الشعيبي:

“العافية أخوي وصديقنا الغالي.. إلى الأمام ولا تنظر خلفك”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسبب صورة طليقها.. هيا الشعيبي تهدد بفضح إلهام الفضالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.