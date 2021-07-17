فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قرر

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال

أفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب، في التاسعة من مساء اليوم، بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس

كورونا في العالم.

وتذاع

المباراة على القناة المفتوحة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32، وقناة تايم سبورت من التردد

الأرضي UHF 32.

ومن

المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN

Sports HD 4 وbeIN

Sports1 HD Premium . تردد

قناة beIN SPORTS HD 4: القمر:

نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 القمر:

سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر:

يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 قنوات

أخرى تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. الكاميرون:

تردد قناة CRTV علي القمر الصناعي Yahsat S2 E, تردد 124273 ترميز

30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز

27500 افقي. بنين:

تردد قناة ORTB علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat

9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي . تردد

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat

16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز

27500، عمودي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالترددات.. قنوات مفتوحة تعلن بث نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.