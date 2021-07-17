تراند الفن: قبل انطلاقها.. ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بالقرية الأولمبية قبل انطلاق دورة الألعاب بأيام.

وبحسب صحيفة eldesmarque، فإن الحالة المصابة بفيروس كورونا ليس رياضيًا مشاركًا في دورة الألعاب.

وتأتي الحالة المصابة لتكون بين سكان القرية الأولمبية قبل 6 أيام من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تنطلق الأولمبياد في 23 يوليو الجاري، وتنتهي بشكل رسمي في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن دورة الأولمبياد ستقام دون حضور جماهيري، وذلك للمرة الأولى، بسبب تفشي فيروس كورونا باليابان وارتفاع أعداد المصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.