تراند الفن: “وعظ الأزهر بالإسكندرية”: إجازة عيد الأضحى يوم واحد فقط للجان الفتوى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قال الشيخ، إبراهيم الجمل مدير عام الدعوى ووعظ الأزهر الشريف، بمحافظة الإسكندرية، ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية، إن إجازة لجان الفتوى، خلال عيد الأضحى المبارك، لمدة يوم واحد فقط، وستكون يوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى.

وأشار مدير عام وعظ الأزهر الشريف، أن ذلك جاء حرصا من الأزهر الشريف وقياداته على مصلحة الجماهير وتنفيذًا لتعليمات الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف، أنه تقرر استمرار العمل بلجان الفتوى طوال أيام هذا الأسبوع، بدية من السبت 17 يوليو إلى يوم الخميس 22 يوليو، على أن تكون الإجازة لمدة يوم واحد فقط خلال عيد الأضحى وهي أول أيام العيد.

وأشار إلى أن أيام العمل هي “السبت، والأحد، والاثنين، والأربعاء، والخميس” وذلك لحاجة الجماهير الماسة للاستفسار عن أمور دينهم.

كان مدير الوعظ والدعوى، اكد أن لجان الفتوى في الإسكندرية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتقدم باستفسارات وأسئلة فى العديد من المسائل الفقهية والمعاملات الاجتماعية والتجارية وغيرها من المعاملات.

وأضاف مدير عام الوعظ، خلال تصريحات صحفية، أن عدد الفتاوي التى أجابت عليها لجنة الفتوى الرئيسية – ومقرها منطقة سموحة ويتبعها 9 لجان فرعية – بلغ نحو 600 فتوى.

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