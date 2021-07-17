تراند الفن: تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم امتحان الكيمياء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة، تفتيش الطلاب الوافدين على اللجان ذاتيًا لحظة دخولهم من بوابات لجان الامتحانات، ومنع دخول الملازم أو الملخصات أو الموبايلات.

وعززت قوات الأمن، من تواجدها بمحيط اللجان، لتأمينها والعمل على منع الغش، وفرضت كردون أمني حولها، وأيضًا منع السيارات من التواجد بالقرب من أسوار المدارس، ومنع أولياء أمور الطلاب من التواجد أمام بوابات المدارس، أو بمحيط أسوارها، لمنع تسلقهم أو محاولة منح أبنائهم أوراق إجابة، وفي حالة المخالفة يتم إلقاء القبض على المخالفين ويتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة.

وتوافد قبل قليل، طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادًا لدخول الفصول لأداء امتحان مادة الكيمياء في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بعد أن تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة للجان وتعقيمها بالكامل.

وانشغل الطلاب بالمراجعة قبل دخولهم لجان الامتحانات، كما اصطحب الطلاب التابلت والكتاب المدرسي للدخول بهم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية” امتحان الكيمياء.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021، الذين يخوضون امتحان الكيمياء اليوم السبت، 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المكفوفين، امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين الذين يخوضون هذا الامتحان اليوم 225 طالب/طالبة.

وفي سياق أخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك حملات لمواجهة تطوير التعليم في مصر، مؤكدا الغش موجود منذ زمن.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الغش موجود في جميع مراحل التعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام به أقل حالات من الغش وما يتم ترويجه من شائعات لمواجهة تطوير التعليم.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تقوم بجهد كبير لمواجهة الغش وغرف التحكم كشفت العديد من الحالات، ولن نستطيع مواجهة الغش قبل حدوثه.

وتابع شوقي أن هناك حملة للتشهير ضد وزارة التربية والتعليم والهدف من الحرب ضد الوزارة هو تشويه صورة الوزارة.

وأكد شوقي أن الغش موجود والوزارة تعمل على القضاء عليه، مثل وزارة الداخلية في مواجهة التحرش وحالات القتل قائلا: “إحنا مش المدينة الفاضلة”.

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