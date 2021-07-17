فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شكلت وزارة السياحة والآثار لجان للتفتيش والمتابعة ومراقبة المنشآت

والمطاعم والكافتيريات السياحية و الفنادق والقرى السياحية الخاضعة للإشراف السياحي للتأكد من تقديمها الخدمة للرواد وفقا

للقواعد والضوابط السياحية.

وقد أصدر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ،

تعليماته إلى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة ، إلى ضرورة قيام لجان تفتيش

سرية ومفاجئة على كافة المواقع والمناطق السياحية ، وتقديم تقارير إلى وزير السياحة

والآثار بالأعمال والتوصيات التي ترصدها هذه اللجان.

في سياق متصل أصدر عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة

لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية المشرف على قطاع المنشآت الفندقية

والسياحية بالوزارة ، تعليماته بتشكيل لجان تفتيش على المناطق السياحية ، مع تزايد

نشاط الحركة السياحية الوافدة من الخارج لمصر ، وارتفاع معدلات السياحة الداخلية على

هذه المناطق ومنها الساحل الشمالي .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السياحة: لجان للتفتيش علي المنشآت السياحية والفندقية بالساحل الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.