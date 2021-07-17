تراند الفن: تعرف على الحالة المرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة في الحالة المرورية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع انتشار رجال المرور بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية.

وعن الحالة المرورية طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما يتم التنسيق أيضًا مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.

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