تراند الفن: “بتهمة السب والقذف”.. نظر دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب خلال ساعات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، دعوى السب والقذف المقامة من الفنان محمد رمضان، ضد الإعلامي عمرو أديب.

وكان الدكتور أحمد الجندي المحامي، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، قد تقدم بدعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه بالسب والقذف، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو “الفلوس” الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه “حكاية” والمذاع على فضائية mbc.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول، الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظًا وسبًا وقذفًا وتشهيرًا وتهديدًا للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة “من ن” أن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف، مستغلًا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة “mbc”.

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