تراند الفن: أشرف بن شرقي يعود إلى القاهرة.. وانتظام الثنائي التونسي في التدريبات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يعود المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم السبت، قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

وينتظم الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق في التدريبات، بعدما منحهما الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق راحة من التدريبات أمس الجمعة، بعد عودتهما إلى القاهرة عصر أمس.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما، في ظل عدم ارتباطه بمبارايات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل، على ملعب الترسانة، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

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