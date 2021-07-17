تراند الفن: تعرف على تفاصيل لقاء “نواب النور” بوزير الخارجية ورئيس مجلس الشيوخ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 صباحاً - التقى نواب حزب النور بعدد من رجال الدولة والمسئولين التنفيذيين وعدد من أعضاء تنسيسقة شباب الأحزاب والسياسيين على هامش المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح الحزب أن نوابه التقوا بالوزير سامح شكري وزير الخارجية والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى.

يذكر أنه قد شارك أمس بالمؤتمر، كل من: النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب أشرف ثابت عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس مصعب أمين، أمين شباب الحزب والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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