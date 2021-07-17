نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير على أجهزة التابلت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض جرير على أجهزة التابلت، عروض العيد من جرير على أجهزة التابلت وخصومات هائلة، أعلنت مكتبة جرير عن عروض متنوعة على كثير من المنتجات والأجهزة والتي يمكنك الحصول عليها من خلال هذه العروض. مكتبة جرير تقدم العديد والعديد من الأجهزة اللوحية من مختلف الماركات العالمية وبأحجام ومواصفات تقنية تتناسب مع الجميع، حيث نجد داخل عروض مكتبة جرير عروض على تابلت من أبل وهواوي. واليوم أحضرت لكم بعض من أبرز عروض جرير علي التابلت وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. عروض جرير على أجهزة التابلت: احصل على عرض جرير على جهاز ابل 2020 -آيباد برو 12,9. كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، مع شاشة 12.9 بوصة. يأتي الجهاز بمساحة تخزين عالية سعة 128جيجابايت ناند فلاش، يأتي التابلت مع معالج ثماني النواة، لون الجهاز رمادي. كما يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط من خلال التواصل مع المكتبة عبر حسابها على الإنترنت أو من خلال زيارة فروع المكتبة داخل المملكة. فعندما تقوم بدفع 230 ريال سعودي سيتم تسديد الأقساط على مدة 36 شهراً. وفر 200 ريال سعودي عند شرائك الجهاز كاش ستحصل عليه بسعر 4949 ريال سعودي بعد الخصم شامل الضريبة. أما سعر الجهاز قبل الخصم هو 5149 ريال سعودي. كما يأتي الجهاز بضمان عامان من أبل.

وأيضاً جهاز ابل 2020 -آيباد برو 12,9. كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، مع شاشة 12.9 بوصة. ولكن بمساحة تخزين 512 جيجا بايت. ومعالج ثماني النواة، لون الجهاز رمادي. وفر 200 ريال سعودي عند شرائك الجهاز. سعر الجهاز قبل الخصم 6519. أما سعره بعد الخصم 6319 شامل الضريبة. ويمكنك أيضاً الحصول على الجهاز بالتقسيط فعندما تقوم بدفع 293 ريال سعودي سيتم تسديد الأقساط على مدة 36 شهراً.

يمكنك الحصول على جهاز ابل 2020 – ايباد 11 برو. وهو كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، وشاشة 11 بوصة، كما يأتي الجهاز بمعالج ثماني النواة. لون الجهاز رمادي. سعر الجهاز قبل الخصم 4249. بشرائك هذا الجهاز سوف توفر 400 ريال سعودي فسعر الجهاز بعد الخصم 3849 شامل الضريبة. ويمكنك تقسيط هذا المنتج على مدة 36 شهراً بدفع 179 ريال سعودي شهرياً. يأتي الجهاز بضمان عامان من أبل.

وفر 430 ريال سعودي عند شرائك جهاز هواوي 2020 ميت باد برو 10.8 من معارض جرير، يأتي الجهاز بسعة 256 جيجا بايت. ومعالج ثماني النواة. كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G. لون الجهاز رمادي ميدنايت. سعر الجهاز بعد الخصم 2199 ريال سعودي شامل الضريبة. أما قبل الخصم سعره 2629 ريال سعودي. كما يأتي الجهاز بفترة ضمان 24 شهر بضمان الوكيل.

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