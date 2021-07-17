فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أنقذت قوات خفر السواحل الليبية، 51 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
ووفقا لوسائل إعلام ليبية، فإن خفر السواحل الليبي تلقى استغاثة تحرك على إثرها إلى الموقع الذي نقل منه المهاجرون، ثم جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن القوات سلمت المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خفر السواحل الليبية ينتشل 51 مهاجرا غير شرعي من الغرق فى البحر المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.