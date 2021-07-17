تراند الفن: خفر السواحل الليبية ينتشل 51 مهاجرا غير شرعي من الغرق فى البحر المتوسط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أنقذت قوات خفر السواحل الليبية، 51 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، فإن خفر السواحل الليبي تلقى استغاثة تحرك على إثرها إلى الموقع الذي نقل منه المهاجرون، ثم جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القوات سلمت المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



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