تراند الفن: الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا كيلوباترا وديا استعدادا لمباراة الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يلتقي فريقا الإنتاج الحربي وسيراميكا كيلوباترا وديا، في الرابعة عصر اليوم، ضمن برنامج إعداد الفريقين، لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف.

واتفق مسؤولو الفريقين على تقديم موعد المباراة 24 ساعة، لتقام اليوم بدلًا من غد الأحد، نظرًا لتعارض موعدها المحدد سابقًا، مع ارتباطات الفريقين، خلال فترة التوقف.

ويستهل الإنتاج الحربي منافساته في المسابقة المحلية بمواجهة نظيره الأهلي، 25 يوليو الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين، من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما يستعد سسراميكا كيلوباترا لمواجهة المارد الأحمر أيضًا، 5 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات البطولة المحلية.

ويخوض الفريقان سلسلة من المواجهات الودية مع فرق الدوري الممتاز استعدادا للدوري، حيث خاض الإنتاج الحربي ودية وحيدة أمام طلائع الجيش، وانتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف، فيما حقق سيراميكا كيلوباترا الفوز وديا أمام البنك الأهلي، بهدف دون رد، وأمام أسوان بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 10 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 14 مباراة، وسجل مهاجموه 25 هدفا، فيما استقبلت شباكه 50 هدفا، كأضعف خط دفاع في المسابقة المحلية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، يحتل فريق سيراميكا كيلوباترا، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 12 مباراة، فيما نال الهزيمة خلال 8 مباريات، وسجل مهاجموه 35 هدفا، فيما استقبلت شباكه 35 هدف.

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