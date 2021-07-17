تراند الفن: كمساري قطار منوف للمواطن المعتدى عليه: أهالينا علّمونا أن فلوس السكة الحديد زى أموال الجامع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - وجه حامد الهلباوي كمساري قطار منوف، رسالة إلى محمد رشاد المواطن الذي اتهمة بالتعدي عليه، قائلا: “أهالينا زمان علمونا أن فلوس السكة الحديد زي فلوس الجامع” وأن الأهالي قديما كانوا حتى لو لم يأت الكمساري إليهم فى القطار، يذهب الواحد منهم إلى شباك التذاكر عند النزول ويقطع التذكرة خوفا من السؤال أمام الله.

كما وجه الهلباوي كمساري قطار منوف، رسالة إلى المحامية هناء قنديل الشهيرة بسيدة قطار منوف عقب تصويرها الواقعة قائلا” متشكرين ليكي بس اللي بيعمل خير مش بيصور، وأنها عطلت عمله في القطار” مؤكدا أن زملاءه فرحوا بتعامله في الموقف وأشادوا بهدوء التعامل وأنه لم ينطق بلفظ خارج يسئ للمنظومة.

وتحدث حامد الهلباوي كمساري قطار منوف، لأول مرة عن كواليس الحادث الذي أثار ضجة كبيرة منذ نشر فيديو الواقعة، مدافعا عن نفسه بعد هجوم كبير من المواطنين والتعاطف مع المواطن محمد رشاد، مؤكدًا أنه لم يقم بالتعدي على المواطن أمام ابنته ولكن أنقذه من الانتحار بعد تهديده بالقفز من القطار وهو في رحلته.

وأكد كمساري واقعة قطار منوف، خلال تصريحاته لـ “القاهرة 24″، أن المواطن محمد رشاد رفض دفع الغرامة لعدم حمل تذكرة ركوب ثمنها جنيه من محطة منوف إلى الحامول والغرامة قيمتها 21 جنيه، موضحا أن المواطن أكد امتلاكه أموالا ورفض في بادئ الأمر أن يقوم أحد بالدفع له.

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