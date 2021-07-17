تراند الفن: اليوم.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي نزار الفارس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكان قد أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وصرح الإعلامي نزار الفارس بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقًا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

وصرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقًا بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لا سيما أن الذى وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

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